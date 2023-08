Garcia: "Bravi a non andare nel panico dopo l'1-0"

L'allenatore commenta il successo all'esordio sulla panchina del Napoli: "Siamo stati un po' macchinosi nel primo tempo, ma siamo stati bravi a non andare nel panico dopo l'1-0. Osimhen? Nei primi 45 minuti male difensivamente, poi ha fatto una grande ripresa". E sulle difficoltà di Cajuste al debutto: "Può capitare, l'ho tolto all'intervallo per non prendere rischi" FROSINONE-NAPOLI 1-3: GOL E HIGHLIGHTS

Un avvio molto più complicato del previsto, poi il gol di Politano a rimettere le cose a posto e il solito Osimhen a trascinare la squadra alla vittoria. È un esordio più che positivo per il Napoli in campionato e non può che essere felice Rudi Garcia, alla prima ufficiale alla guida dei campioni d'Italia: "Devo dire che nel primo tempo siamo stati un po’ macchinosi - ha ammesso il francese a Dazn -. La cosa che mi è piaciuta è che non c’è stato nessun panico dopo l’1-0 iniziale. Ho detto ai miei ragazzi che prendere gol può succedere, può essere una peripezia. Dobbiamo pensare che continuando ad attaccare facciamo più gol degli avversari e questo è successo. Sono contento, anche per Victor che ha fatto una doppietta".

"Osimhen? Primo tempo negativo difensivamente, ma è un trascinatore" Proprio con Osimhen ha utilizzato bastone e carota: "Sul piano offensivo mi è piaciuto - ha spiegato l'allenatore -, mentre sul piano difensivo nel primo tempo non mi è piaciuto per niente. Gliel’ho detto all’intervallo, in passato pressava molto meglio. Abbiamo corretto questa cosa nel secondo tempo e ha fatto una ripresa di grande qualità, poi può segnare sempre e per questo l’ho lasciato a lungo in campo anche se non aveva i 90 minuti sulle gambe. Quando ci mette la competizione, e stasera lo era perché era la prima di campionato, lui c’è sempre. Vuole vincere, è un trascinatore, questa cosa ce l’ha dentro di lui e non cambierà mai". approfondimento Osimhen: "Rinnovo? Le negoziazioni vanno avanti"

"Cajuste? Può capitare un esordio così. Zielinski importantissimo per noi" Sottolineando la capacità dei suoi di calciare da fuori ("la prima volta che abbiamo tirato da fuori abbiamo segnato. Deve essere una possibilità per noi, specie considerando i giocatori che abbiamo"), Garcia si è soffermato poi sulle potenzialità del reparto mediano: "Tutti i miei centrocampisti hanno la qualità di poter gestire differenti ruoli - ha aggiunto -. Cajuste è stato sfortunato, ma può succedere. Quando fai un esordio così non è facile, è stato bravo comunque a ripartire davanti. L’ho tolto a fine primo tempo perché non volevo prendere rischi sui tre giocatori ammoniti: lui era il più giovane, gli altri erano più esperti per gestire questa cosa. Quando si gioca contro una squadra che arriva dalla Serie B bisogna restare in 11, per questo l’ho tolto. Il sostituto di Lobotka? Lui è un maestro a centrocampo, ma ci servono anche altre doti. È entrato Ostigard come centrocampista difensivo, è bravo di testa e buono tecnicamente, ci può aiutare. L’altro che può giocare in quel ruolo è Anguissa. Zielinski l’abbiamo visto stasera, è un giocatore importantissimo: l’ho visto sorridente negli ultimi giorni, è tutto risolto per lui e sono contento perché pesa tanto nel nostro gioco".