Dove vedere Inter-Monza

I numeri di Inter e Monza

Nella scorsa stagione il Monza è stata una delle sole due squadre, insieme alla Juventus, contro cui l’Inter non è riuscita a vincere nemmeno una partita in Serie A: pareggio 2-2 all’andata all’U-Power Stadium, vittoria degli uomini di Palladino per 1-0 al ritorno al Meazza (gol di Caldirola). Negli ultimi sei derby lombardi alla prima partita stagionale di Serie A la squadra di casa è rimasta imbattuta: quattro vittorie interne e due pareggi nel periodo. L’Inter ha sempre vinto gli ultimi quattro match alla prima giornata di Serie A, ma è dal periodo tra il 1993 e il 1997 che non registra una striscia di successi più lunga nel primo turno (cinque in quel caso). L’Inter è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale; (8 vittorie, 2 pareggi); l’ultima sconfitta risale al 2012 con Andrea Stramaccioni in panchina (1-3 contro la Roma). Nelle ultime tre stagioni tra Serie A e Serie B il Monza non ha mai vinto all’esordio stagionale in campionato: 0-0 nel 2020/21 contro la SPAL, 0-0 con la Reggina nel 2021/22 e 1-2 contro il Torino nel 2022/23. Considerando i cinque maggiori campionati europei, nessuna formazione neopromossa ha raccolto più punti del Monza nel 2022/23: 52 per i brianzoli, come il Fulham. Tra le squadre che hanno esordito in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo il Chievo nel 2001/02 (54) ha fatto meglio nella prima stagione assoluta nel torneo. Nel 2023 solo Napoli (26) e Lazio (23) hanno guadagnato più punti in trasferta del Monza (22 in 12 match) in Serie A, incluso il successo per 1-0 al Meazza contro l’Inter dello scorso 15 aprile.