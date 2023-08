L'allenatore nerazzurro ha lanciato 7 nuovi acquisti del mercato: "Thuram ha fatto quello che doveva fare, per alcuni di loro non servono presentazioni. Tanti ballottaggi? È bello poter scegliere". Sul mercato: "Manca ancora qualcosa per completare la rosa ma so che la società sta lavorando al massimo. Pavard? Non faccio nomi, ma lì siamo scoperti". Lautaro: "Subito un bel segnale. Lukaku? Discorso chiuso". Mkhitaryan: "La finale persa ci ha dato più forza e più voglia di vincere" GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Inzaghi, buona la prima. La sua terza stagione sulla panchina dell'Inter inizia con una vittoria, la doppietta di Lautaro e sei debutti e mezzo. Sommer e Thuram subito, poi anche Cuadrado, Carlos Augusto, il ritorno di Arnautovic, Frattesi e Bisseck: "È stata una buona vittoria, sono soddisfatto di chi ha iniziato e dei subentrati - sono state le sue parole a Sky Sport dopo il 2-0 -. Ho visto entusiasmo e tratto spunti positivi". Sui singoli: "Thuram ha fatto quello che doveva fare, un'ottima gara, non è stato fortunatissimo in un paio di situazioni. Per alcuni degli altri nuovi del mercato non c'è bisogno di presentazione. Darmian? Aveva qualche problema alla caviglia ma ha stretto i denti".

"Abbiamo l'obbligo di rendere felici i tifosi" Sul tema dei tanti volti nuovi (e dei tanti addii) e sull'unione del gruppo: "Sì, abbiamo cambiato tanto, tantissimo. Sia per scelta societaria che dei giocatori stessi. Ma si vede una squadra che ha certi automatismi. Siamo ripartiti da due stagioni fatte bene e vogliamo migliorarci ancora. Manca ancora qualcosa per completare la rosa, ma so che la società sta lavorando al massimo. Abbiamo l'obbligo di rendere felici i tifosi". Ma chi? Il nome è quello di Pavard e, forse, di un centrocampista dopo l'affare saltato per Samardzic: "Sono giocatori di altre squadre - dice Inzaghi -, non voglio fare nomi, ma lì siamo scoperti. Il mercato è sempre in evoluzione e può succedere di tutto. Lo scorso anno ho chiesto giocatori doppi in ogni ruolo, compresi tre portieri di valore; tutto perché voglio competizione tra i ragazzi. Sappiamo anche che abbiamo perso cinque giocatori tra i migliori nel loro ruolo in Italia. Ho sicuramente visto grande entusiasmo nel gruppo". mercato Marotta conferma: "Pavard vuole venire all'Inter"

"Tanti ballottaggi? Non è mai un problema avere tante scelte" Sempre in tema nuovi volti: "Arnautovic mi darà problemi di formazione? Speriamo di averli, in realtà non lo sono mai. In una squadra come l'Inter devi sempre avere dei dubbi". E sui possibili ballottaggi Dimarco/Carlos Augusto, Dumfries/Cuadrado e Thuram/Arnautovic: "Nessun problema, ripeto, ho ragazzi intelligenti che sanno che tutti hanno alternative. Sugli esterni, poi, è il ruolo più dispenddioso e infatti al 20' del secondo tempo ho cambiato".

Lautaro: "Subito un bel segnale. Lukaku? Discorso chiuso" Nel post gara anche la parole dell'MVP: "Abbiamo fatto una preparazione importante e amichevoli di livello. Era importante dare subito un segnale, l'anno scorso col Monza avevamo avuto tante difficoltà. Giocare in questo stadio è sempre speciale, anche i nuovi lo hanno fatto. Lukaku? Discorso chiuso".

Mkhitaryan: "La finale persa ci dà più forza e più voglia di vincere" L'analisi post match dell'armeno: "L'unica cosa che è cambiata sono i giocatori, persi dieci e presi otto-nove. Ma noi abbiamo continuato quanto fatto l'anno scorso. Ci serviva iniziare così il campionato. Tanti nuovi sono giovani e meno esperti? Ora abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, ma tutti bravi. Faremo di tutto per aiutarli. La finale di Champions? Fa male perderla, ma sicuramente averla giocata ci ha dato più forza e più voglia di vincere. Lukaku? Siamo stati tutti sorpresi, ma è già il passato".