Le partite di Serie A di oggi

Gli studi di Sky Sport

La domenica a pranzo Giorgia Cenni continuerà a guidare la Casa dello Sport day, per approfondire i temi del match delle 12.30. Dalle 20 torna Campo Aperto su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna e Marco Nosotti. La domenica sera il weekend calcistico si chiude con Fabio Caressa e il suo Sky Calcio Club, che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, oltre a tanti special guest che arricchiranno il tavolo che fa più notizia nel dibattito calcistico. Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola. In onda dalle ore 22.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.