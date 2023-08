Dove vedere Roma-Salernitana

I numeri di Roma e Salernitana

La Roma ha registrato sei vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Salernitana in Serie A; considerando sempre i tre punti a vittoria la squadra campana è quella contro cui i giallorossi hanno la miglior media punti, tra quelle affrontate almeno otto volte nella competizione (2.4 come contro il Casale). La Roma è imbattuta in casa contro la Salernitana in Serie A: dopo tre successi giallorossi tra il 1948 e il 2022 è arrivato il pareggio dello scorso campionato (2-2 con reti di El Shaarawy, Matic, Candreva e Dia). Quella tra Roma e Salernitana è l’unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nel 2022/23 che nel 2023/24: la scorsa stagione si giocò all’Arechi il 14 agosto e si concluse con la vittoria dei giallorossi per 1-0, rete di Cristante. Nelle ultime cinque occasioni in cui la Roma ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso (3 vittorie, 2 pareggi); l’ultima sconfitta interna al debutto di un massimo campionato per i giallorossi risale all’11 settembre 2011 contro il Cagliari (1-2).