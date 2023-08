Dove vedere Torino-Cagliari

I numeri di Torino e Cagliari

Il Cagliari è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro il Torino in Serie A (3 vittorie, 4 pareggi), dopo che aveva perso sei delle precedenti sette (1 pari). Il Cagliari ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Serie A contro il Torino, i sardi non hanno mai ottenuto tre successi fuori casa di fila contro i granata nel torneo. Il Torino non ha mai perso nelle 16 occasioni in cui ha esordito in Serie A contro una neopromossa (11 vittorie, 5 pareggi) e ha vinto tutte le ultime sei; tra queste, il 2-1 a Monza della scorsa stagione. Dopo il successo all’esordio nello scorso campionato (2-1 contro il Monza), il Torino potrebbe vincere nel primo match in due stagioni di fila in Serie A per la prima volta dal biennio 1992/93-1993/94. Il Cagliari non ha ottenuto nemmeno un successo negli ultimi sette esordi stagionali in Serie A (3 pari, 4 sconfitte) e non rimane per più stagioni senza successi alla prima gara dal periodo tra il 1972 e il 1990 (7 pari, 2 sconfitte). Nel 2022/23 il Cagliari ha ottenuto la sua settima promozione dalla Serie B alla Serie A: la sua prima attraverso i playoff o spareggi. Il Cagliari si è unito al Genoa ed è tornato in Serie A appena un anno dopo la retrocessione nel campionato cadetto: l’ultima volta in cui due squadre erano tornate immediatamente nella massima serie risaliva all’annata 2010/11 (Atalanta e Siena).