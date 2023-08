Alla vigilia della trasferta allo Stirpe, l'allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa: "Partita difficile, hanno fatto bene col Napoli e l'ambiente è entusiasta per la promozione". Su Zapata al centro delle voci di mercato: "Si sono dette tante cose non vere. Niente Roma? Non è stato un mio veto, l'ho lasciato libero di decidere il suo futuro". Frosinone-Atalanta è in diretta alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Ancora una trasferta in campionato per l'Atalanta, reduce dal 2-0 sul campo del Sassuolo e prossima alla partita dello Stirpe. Ecco il Frosinone, sfida in programma sabato alle 18.30 (diretta alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) e introdotta in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini. "Come visto col Napoli sarà difficile, è una formazione entusiasta per la promozione e andremo a giocare con grande attenzione. Penso che comunque si sia ridotto il divario". E proprio sulla nuova stagione: "Sarà un campionato molto equilibrato, si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo. Allo stesso tempo penso che big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto".

"Zapata? No alla Roma non per mia decisione" Inevitabilmente l'attenzione si è spostata su Duvan Zapata, attaccante al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni. Ora c'è l'interesse concreto del Fulham dopo il trasferimento saltato alla Roma: "Sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Ho un rapporto di massima fiducia con lui. Mi ero già espresso all'inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile". approfondimento Fulham-Zapata, interesse concreto degli inglesi

"Troppa attenzione su De Ketelaere" A segno all'esordio contro il Sassuolo, Charles De Ketelaere è stato commentato dall'allenatore: "Di lui mi hanno colpito tante cose positive, ma anche quelle su cui si deve lavorare. Il gol all'esordio ha acceso l'attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo, abbiamo perso qualche settimana, ma la ritroveremo strada facendo". Non giocherà dall'inizio a Frosinone come Scamacca: "Non sono al meglio della condizione, ma non ho dubbi sulle loro qualità. Il reparto d'attacco non riguarda solo loro due, ma ci sono anche Zapata e Muriel. In una stagione lunga è fondamentale avere cinque attaccanti per due ruoli". Sulle altre scelte di formazione, Toloi non partirà dall'inizio ("Ma sta bene") e Kolasinac è già apprezzatissimo da Gasperini: "Ha fatto molto bene, è un giocatore maturo e consolidato, speravo che potesse inserirsi subito e lo ha fatto bene. Lo abbiamo preso per coprire quel ruolo". approfondimento De Ketelaere: "Atalanta squadra giusta per me"

"Il mercato chiude, aprirò una bottiglia per festeggiare..." La battuta in riferimento al termine delle trattative (venerdì 1 settembre alle 20): "Le date sono fasulle. Distolgono i giocatori, i procuratori, si distoglie l'attenzione dalle partite. Spero finisca presto". Ma è atteso anche il sorteggio dei gironi di Europa League: "È una grande sensazione, quest'anno ci sono squadre veramente forti. Contiamo molto a giocare questa competizione, c'è davvero molta attenzione da parte nostra. La affronteremo con grande attenzione". E sull'entusiasmo nel mondo Atalanta: "È molto importante che ci sia questo ambiente, senza dover spingere su chissà quali sogni. Questa è una squadra che si sta rinnovando, c'è il tentativo di inserire gente nuova in un gruppo solido". approfondimento Atalanta, operazione ok per El Bilal Touré