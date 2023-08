Il club inglese si sta muovendo concretamente per arrivare all'attaccante colombiano. Il Fulham è infatti alla ricerca di un nuovo centravanti dopo la cessione in Arabia di Mitrovic per una cifra vicina ai 54 milioni di euro

Saltato il trasferimento alla Roma , Duvan Zapata è entrato nel mirino del Fulham . Il club inglese è alla ricerca di un attaccante dopo l'addio con Mitrovic , andato all' Al-Hilal per 54 milioni di euro . Non mancano dunque le risorse economiche agli inglesi, che potrebbero presto formulare un'offerta ufficiale.

Fulham, il post Mitrovic può essere Zapata

Come anticipato da Lyall Thomas, collega di Sky Sports, per ora è solo un interesse concreto, nell'attesa di vedere se le prossime ore trasformeranno tutto in una vera e propria trattativa di calciomercato. Il Fulham, in questi ultimi giorni della sessione estiva, dovrà acquistare un attaccante dopo la cessione in Arabia di Mitrovic (111 gol in 206 partite con i bianconeri). Squadra di Silva che, nelle prime due uscite di Premier, ha realizzato una sola rete messa a segno da un centrocampista.