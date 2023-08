Le probabili formazioni di Milan-Torino

Conferme per Pioli in vista della sfida a San Siro: davanti c'è ancora il tridente con Pulisic e Leao insieme a Giroud. Musah pronto all'esordio dopo la squalifica, ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Ancora niente convocazione per Origi, Saelemaekers, Ballo Touré e Caldara, tutti in uscita. Juric rilancia Radonjic con Vlasic e Sanabria. Milan-Torino è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD