Napoli-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

I numeri di Napoli e Sassuolo

Il Napoli ha vinto entrambe le prime due gare di un campionato in otto delle ultime 12 stagioni di Serie A, nessuna squadra ci è riuscita più volte nello stesso periodo. Tra le squadre che hanno partecipato alla scorsa Serie A e attualmente nella competizione, il Sassuolo è quella che aspetta da più turni il successo (sette, in cui ha raccolto due pareggi e cinque sconfitte). Il Napoli ha vinto ciascuno degli ultimi sette esordi stagionali casalinghi in Serie A: non ha mai fatto meglio nella storia della competizione (sette vittorie di fila alla prima in casa anche tra il 1970/71 e il 1976/77). Il Sassuolo ha perso la prima gara di questo torneo (0-2 contro l’Atalanta), solo nel suo campionato d’esordio in Serie A (nel 2013/14) ha perso ciascuna delle prime due partite stagionali. Nessuna squadra ha subito meno tiri nello specchio del Napoli nei 10 grandi campionati europei 2023/24 (uno, come Stoccarda, Bayern Monaco e Wolfsburg). Victor Osimhen ha preso parte a sei gol in quattro presenze contro il Sassuolo in Serie A (cinque reti e un assist), una media di una partecipazione ogni 57 minuti giocati, la terza migliore per un giocatore del Napoli in campo almeno 300 minuti contro una singola avversaria dal ritorno dei partenopei in Serie A: davanti solo Higuaín contro la Lazio (un gol o assist ogni 44 minuti) e Lorenzo Insigne contro il Crotone (1 ogni 48). Maxime Lopez ha portato a buon fine 78 passaggi nel corso della prima giornata di questo campionato, almeno 10 in più di ogni altro centrocampista; il giocatore del Sassuolo ha segnato sia il suo primo che il suo ultimo gol in Serie A contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Il Sassuolo è la squadra contro cui Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in più reti in Serie A (quattro: due gol e due assist). Dopo aver preso parte a 22 gol nelle sue prime 23 presenze in Serie A (12 marcature e 10 passaggi vincenti), il georgiano è rimasto a secco sia di gol che di assist nelle sue ultime 11 gare nel torneo.