Il calendario della 3^ giornata di Serie A

Il programma della terza giornata di questo campionato di Serie A: si comincia venerdì primo settembre con i primi due match, fino a domenica 3 settembre. Tre gare di questo turno saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW (Bologna-Cagliari, Atalanta-Monza, Empoli-Juventus). Il calendario completo della giornata e dove vedere tutte le partite in diretta