Pioli: "Taremi? Ora penso solo alla Roma"

Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della trasferta di campionato contro la Roma: "Cerchiamo continuità dopo le prime due vittorie, noi siamo il Milan e dobbiamo giocare sempre un certo tipo di calcio. Loro sono forti con o senza Dybala e Lukaku. Quest'ultimo non cambia l'atmosfera: sulla carta è un acquisto importante, ora tocca al campo". Sulla trattativa per Taremi: "Ho dirigenti capaci, domani vedremo cosa succederà..."

La concentrazione è tutta sulla partita di campionato contro la Roma, con l'obiettivo di dare continuità alle prime due vittorie consecutive ottenute contro Bologna e Torino. Ma nelle ultime ore di mercato potrebbe cambiare ancora qualcosa in casa Milan, soprattutto in avanti, con la trattativa per Mehdi Taremi del Porto che prosegue. Di questo e altro ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli alla vigilia di Roma-Milan, match della 3^ giornata di Serie A in programma venerdì 1 settembre alle 20:45.

Roma-Milan sarà la partita spartiacque della stagione? "Per noi ogni partita deve essere quella della svolta. Siamo il Milan e giochiamo per vincere. La Roma è forte, ha solo un punto ma nelle prime due gare ha avuto numero importanti. Noi vogliamo dare continuità alle prime due vittorie"

Che Milan si aspetta? "Noi vogliamo giocare sempre un certo tipo di calcio, sono gli avversari che cambiano. Noi puntiamo a limare i nostri errori: dovremo essere attenti e precisi, facendo la partita e non subendola" Ci sarà un urto emotivo nella partita di domani? E che gara si aspetta? "Servono sempre calma e lucidità, accompagnate da determinazione e attenzione. Non dovremo smettere di gardare avanti e di trovare zone di campo in cui avere superiorità numerica" C'è qualcosa che le piace nelle altre squadre? "Finora ho guardato solo le nostre avversarie, durante la pausa vedrò anche le altre. Al momento sono concentrato solo sulla partita di domani"

Il fatto che Lukaku sia andato alla Roma complica la trasferta di domani? "A livello di ambiente cambia poco perché la Roma fa sold out da tanto tempo. Noi lavoriamo per giocare queste partite in stadi così, queste cose non ci spaventano ma ci stimolano" Non ci sarà Dybala, quanto pesa la sua assenza? "La Roma è forte con o senza Dybala e Lukaku. È una squadra organizzata, molto fisica e pericolosa. Concede poco ed è forte sulle palle inattive: dovremo essere preparati" Cosa porta Lukaku alla Roma? "Sulla carta è un acquisto importante, poi vedremo cosa dirà il campo"

Si aspettava questo impatto da parte dei nuovi acquisti? "Abbiamo lavorato tanto insieme per prepararci al meglio. Ho sempre insistito su una determinata idea di gioco e ho dato continuità ad alcune scelte di campo. Sono tutti giocatori importanti, forti e intelligenti. Sta funzionando tutto il sistema, anche se ci sono ancora molte cose da migliorare"

È passato un anno dal closing con RedBird: cosa ne pensa? "Cardinale ha grande carisma e personalità. Vuole fare crescere tutto il Milan e questo entusiasmo è uno stimolo anche per noi"

Giocare prima degli altri sarà un problema? "Per come vedo i miei no, preferisco giocare in anticipo piuttosto che in posticipo. In questo momento la squadra sta bene di gambe e di testa" Come affronterete la Roma? "Rispetto alla partita dell'anno scorso sono cambiate tante cose. Molto dipenderà dagli spazi che ci lasceranno, ma l'idea è quella di essere aggressivi senza palla. Vedremo, bisognerà essere attenti"

C'è una trattativa in corso per Taremi: che sensazioni ha? "I dirigenti sono talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti perché sanno che sto preparando la partita. Per ora non so cosa stanno facendo. Questa cosa oggi non mi interessa, domani sera mi interesserà. Sono molto contento e soddisfatto della squadra che ho e domani sera vedremo cosa succederà"

Krunic ha avuto diverse richieste: cosa pensa di questo? "Per me è un titolare del Milan, io non ho mai avuto altri pensieri"

Pulisic può giocare dal falso nove? "Nel calcio tutto è possibile quando ci sono due fattori essenziali, ovvero la qualità dei giocatori e la voglia di mettersi a disposizione. In questo momento è importante dare delle certezze alla squadra perché tra cessioni e acquisti abbiamo cambiato tanto"

Quanti gol può fare Loftus-Cheek? "Mi auguro possa farne tanti. Ha le qualità per essere un giocatore determinante anche in fase offensiva" Come procede l'inserimento di Okafor, Musah e Chukwueze? "Tutti stanno lavorando bene. Forse Okafor è quello più indietro perché ha avuto un infortunio, ma sta migliorando. Anche Musah e Chukwueze hanno avuto un'estate particolare: non hanno fatto amichevoli ma ora stanno bene e sono pronti per giocare anche dall'inizio"