Inzaghi: "I nuovi giocatori stanno lavorando bene"

champions league

Sarà il Milan ad aprire la competizione martedì 19 settembre alle ore 18:45 contro il Newcastle dell'ex Tonali. Subito a seguire la Lazio che ospiterà in casa l'Atletico Madrid. Esordio in trasferta - mercoledì 20 - per Napoli e Inter: la prima contro il Braga, la seconda contro la Real Sociedad. Il calendario giornata per giornata fino al 13 dicembre