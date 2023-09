Nonostante il mercato chiuso, la dirigenza rossonera è di nuovo al lavoro: diverse situazioni contrattuali da dover gestire. Rinnovi in vista per diversi giocatori in scadenza nel 2024 SERIE A, GLI ORARI DELLE PARTITE FINO ALLA 19^ GIORNATA

È sempre calciomercato. Perché dopo le 29 operazioni fatte in una sola estate, il Milan si rimetterà a lavoro in questi giorni per sistemare le situazioni contrattuali più urgenti.

Krunic e non solo: i rinnovi in vista Prima tra tutte probabilmente quella di Krunic, bloccato nonostante il pressing alto del Lione e del Feberbahce negli ultimi giorni di agosto. Al bosniaco è stato promesso un adeguamento contrattuale. Guadagna 1 milione e 100.000 euro netti a stagione, praticamente un quarto rispetto Loftus-Cheek suo compagno di reparto. Vuole che venga riconosciuta anche a livello economico la sua centralità nel progetto Milan e così Maignan, decimo per ingaggio in rosa, guadagna 2,8 milioni netti ma certamente ai primissimi posti a livello di importanza in questo Milan. Adeguamento in vista anche per Thiaw che ha ancora un contratto sotto al milione pur essendo arrivato al secondo anno da titolare. Arrivi, partenze e permanenze. approfondimento Pulisic, la stella ritrovata. E dopo la sosta...

Quella di Giroud, scontata se continuerà così e non arriveranno offerte dall'Arabia, così come quella probabile di capitan Calabria, scadenza 2025. All'ultimo anno di contratto Kjaer e Mirante, più Caldara che potrebbe andare via già a gennaio quando si riapriranno ufficialmente le porte del mercato. Eppure per Moncada e Furlani è già tempo di tornare a lavoro.