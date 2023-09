I nerazzurri completano un 2023 da sogno in ambito derby: 5 vittorie su 5, una serie di successi consecutivi che rappresentano un nuovo record nella storia della stracittadina milanese. E per trovare una partita con 5 gol al Milan bisogna tornare a 50 anni fa... INTER-MILAN 5-1: GOL E HIGHLIGHTS

Un segnale. Simone Inzaghi ne aveva chiesto uno alla vigilia del derby, per mostrare alle dirette concorrenti il valore dell'Inter e lanciare messaggi in ottica scudetto. Le previsioni sono andate ben oltre le aspettative: un 5-1 senza appello che ha piegato gli uomini di Pioli e fatto impazzire il pubblico di San Siro, lato nerazzurro. Difficile trovare un aspetto che non abbia funzionato: benissimo l'approccio, con Mkhitaryan a stappare la partita dopo meno di cinque minuti, d'autore il gol del raddoppio di Thuram che - insieme al 3-1 dell'armeno - ha evidenziato anche la tenuta mentale dell'Inter, in grado di colpire due volte gli avversari negli unici momenti in cui il Milan ha provato a raddrizzare la partita. Le reti di Calhanoglu e Frattesi (alla prima gioia in nerazzurro dopo la doppietta siglata al Meazza in Nazionale) hanno impreziosito un inizio di stagione da urlo e un 2023 perfetto in ambito derby.

5 derby, non ce n'erano mai stati così tanti in un intero anno solare. L'Inter non ne ha sbagliato uno, inanellando un ciclo di vittorie che vale un nuovo primato nella storia della stracittadina milanese. L'ultimo filotto da 4 successi di fila si era registrato tra il 2018 e il 2020, i precedenti risalivano addirittura agli anni '70. La squadra di Inzaghi è riuscita a far meglio, mantenendo continuità di risultati anche attraverso varie competizioni. A inaugurare la serie, infatti, era stato il 3-0 in Supercoppa Italiana, sbloccato da Dimarco e chiuso da Lautaro Martinez. Pochi giorni dopo era arrivata anche la sfida di campionato, vinta 1-0 dai nerazzurri dopo una gara giocata a senso unico, e poi la doppia sfida di Champions: un 2-0 all'andata e 1-0 al ritorno per certificare l'accesso a quella finale che avrebbe poi visto il Manchester City mettere le mani sulla coppa. Le cose non sono cambiate in questa stagione e i nerazzurri hanno infilato il pokerissimo grazie a un derby condito da altrettanti gol, con l'unica pecca di aver interrotto l'imbattibilità di Sommer tra i pali. approfondimento Mkhitaryan: "L'obiettivo è la seconda stella"

5 gol nel derby come 50 anni fa 5 derby vinti, 5 gol segnati, come non accadeva da quasi 50 anni. Non sono mancate le partite schiaccianti in questi anni, da un lato e dall'altro, ma per trovare un'Inter capace di segnare cinque volte al Milan bisogna tornare al 24 marzo 1974: sempre un 5-1, con Herrera alla guida dei nerazzurri per la seconda volta in carriera. Era l'Inter di Oriali, di Mazzola e di Boninsegna (capocannoniere in quella stagione), tutti a tre a segno in quel derby insieme a Mariani e all'autogol di Sabadini. Un successo pesante in termini numerici, ma effimero in un'annata chiusa sì davanti ai cugini ma con un timido 4° posto. Anche allora furono 4 i gol di scarto nel derby, primato eguagliato poi nel 2009/10 sotto la guida di Mou. L'antipasto di una stagione che sarebbe coincisa col Triplete, sogni di gloria che ora sono nelle ambizioni dei nerazzurri di Inzaghi. vedi anche Inzaghi: "Thuram meglio di Lukaku? Il tempo dirà"