Cambia poco Maurizio Sarri nonostante l'impegno in Champions giocato con l'Atletico Madrid e il prossimo di mercoledì 27 contro il Torino sempre in casa. Davanti al nuovo idolo della tifoseria Provedel conferme per la difesa. Guendozi pronto per la titolarità a centrocampo. Conferme per il tridente in attacco. Nel Monza torna dal primo minuto Di Gregorio in porta, Colpani e Mota alle spalle di Colombo. Ecco le probabili formazioni