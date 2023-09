Dove vedere Lazio-Monza

I numeri di Lazio e Monza

La Lazio è l’unica squadra – tra quelle affrontate in Serie A – contro cui il Monza non ha ancora segnato nemmeno un gol: due vittorie biancocelesti su due gare nello scorso campionato (1-0 all’Olimpico e 2-0 allo U-Power Stadium). Fino ad ora il Monza ha perso senza segnare entrambe le sue gare di Serie A disputate allo Stadio Olimpico: 1-0 con la Lazio e 3-0 con la Roma; in generale contro squadre della regione Lazio, la formazione brianzola ha anche sempre subito almeno un gol (su quattro match giocati). Era dal 2014/15 con Stefano Pioli in panchina (anche in quel caso solo tre punti conquistati) che la Lazio non iniziava un campionato con così pochi punti raccolti nei primi quattro turni giocati; in quel campionato poi alla quinta giornata arrivò un rotondo 4-0 sul Palermo. Il Monza arriva da tre sconfitte fuori casa consecutive in campionato e nella sua breve storia in Serie A non ha mai collezionato quattro ko in trasferta di fila; i brianzoli non hanno nemmeno segnato nelle ultime due partite esterne nella competizione e non hanno mai collezionato tre partite fuori casa consecutive senza andare a bersaglio. La Lazio ha perso l’ultimo match casalingo di Serie A e con Sarri in panchina non ha mai collezionato due ko interni di fila in campionato: l’ultima volta risale al dicembre 2020, quando allenava Simone Inzaghi.