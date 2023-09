Serie A

Stagione finita per Dodo: il brasiliano della Fiorentina si è lesionato il crociato del ginocchio. 45-60 giorni di stop per Arnautovic, mentre il Milan attende in serata il responso su Krunic. Il Napoli perde Juan Jesus probabilmente fino alla sosta. Un solo squalificato in vista del turno infrasettimanale. Ecco quindi la situazione degli indisponibili squadra per squadra