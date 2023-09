Il primo stop in campionato è arrivato al Mapei Stadium, 4-2 imposto dal Sassuolo dove hanno pesato gli errori individuali della Juventus. Dagli interventi di Szczesny al pareggio sprecato da Vlahovic fino all'autogol di Gatti, incertezze analizzate a Sky Calcio Club a partire da Caressa: "Le rivoluzioni sono importanti, ma se non hai delle radici… Ora alla Juve c’è un governo tecnico, di persone bravissime, che stanno riaggiustando la situazione economica. Giuntoli si sente poco. Chi trasmette il DNA della Juve?". Se Di Canio pensa all’età media giovane della squadra, Marchegiani pensa al leader designato: "Danilo non è mai stato un titolare inamovibile in carriera, ha imparato a essere leader. Nelle partite come contro il Sassuolo si è visto. Allegri avevo predetto quanto è poi successo. Forse sa che la squadra ha dei limiti e che sarebbero stati evidenziati". La riflessione di Di Canio: "Hanno vinto contro Udinese, Empoli e Lazio, tutte squadre in difficoltà. La Juve ha mostrato idee, ma forse siamo stati ingannati da questo?". Il pensiero di Bergomi: "È una buona rosa ma ha bisogno di umiltà in ogni partita. Il Sassuolo era in difficoltà ma ha attaccanti forti. Per stare in alto la Juve deve limitare gli errori con un’attenzione feroce". E Bucciantini: "La vittoria contro la Lazio aveva ricaricato anche lo Stadium. Non puoi sprecare tutto così. Il costo della Juve in relazione alla forza reale sta gravando sulla società. È difficile uscire dagli errori dal passato. Si trascinano e impediscono di fare delle operazioni".