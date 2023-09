Romelu Lukaku ha segnato il suo secondo gol in campionato con la maglia della Roma: per lui si è trattata della 100^ presenza assoluta in Serie A e il suo numero totale di reti lo porta nelle prime posizioni tra coloro che hanno segnato di più nelle prime 100 partite. A chi spetta il record? C'è chi entra in questa top 20 pur non avendo toccato la tripla cifra (dati Opta)