L'Inter va a Salerno (sabato alle 20:45, diretta su Sky Sport) per dimenticare il ko interno con il Sassuolo e ripartire immediatamente in campionato. Inzaghi deve però fare i conti con i tanti impegni ravvicinati e pensa dunque ad alcune rotazioni: infortunato anche Frattesi, a centrocampo possibile chance per Klaassen, in ballottaggio con Mkhitaryan. In attacco può riposare Lautaro: pronto Sanchez al suo posto. Paulo Sousa con Dia in avanti in coppia con Cabral