Inzaghi: "Lautaro un leader, ma oggi tutti bravi"

L'allenatore dell'Inter analizza il match vinto con la Salernitana grazie ai quattro gol di Lautaro: "La sconfitta con il Sassuolo non l'ho presa bene ma oggi sono stati tutti bravissimi. Lautaro? E' un leader e nei miei due anni è stato sempre costante. Ora, però, non deve fermarsi e deve continuare così"

Una reazione necessaria e richiesta. La sconfitta casalinga contro il Sassuolo aveva lasciato l'amaro in bocca a Simone Inzaghi che, invece, può esultare per il successo dell'Arechi e per il modo in cui è arrivato, attraverso i quattro gol di un Lautaro strepitoso. "La sconfitta con il Sassuolo non l'ho presa bene, ne avevamo parlato coi ragazzi. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, poi abbiamo concesso l'1-1 e c'è stata la prodezza di Berardi - spiega - Abbiamo parlato soprattutto dell'ultima mezz'ora, avevamo fatto un'ora buona contro una squadra in forma e invece siamo stati poco lucidi negli ultimi trenta minuti, non giocando a calcio come sappiamo fare".

"Favorite? Noi vogliamo fare più partite possibili come lo scorso anno" L'Inter ha risposto e raggiunto il Milan in vetta alla classifica ma per l'allenatore nerazzurro non ci sono favorite per lo Scudetto: "Io l'ho detto alla vigilia della prima partita, in conferenza stampa, noi vogliamo fare più partite possibili come abbiamo fatto l'anno scorso. Sappiamo che è difficilissimo, che c'è un grande dispendio di energie, si va in trasferta e poi si rientra dopo un giorno e mezzo preparando partite importanti come quella col Benfica. Spero di fare più gare possibili come in questi due anni, poi si vedrà".