Le parole a DAZN dopo la partita: "A livello tecnico potevamo far meglio e verticalizzare di più, non aver preso gol e non aver perso è importante. Forse ci è mancata un po' di convinzione. Parata di Szczesny? Straordinaria"

Zero a zero a Bergamo, partita complessa, iniziata senza Vlahovic e Milik (ko) e chiusa con un punto per parte: "Sono contento della prestazione e del punto, qui non era semplice. A livello tecnico potevamo far meglio e verticalizzare di più"- ha detto Allegri a DAZN. La migliore chance è stata però atalantina con la traversa di Muriel e due chance per Koopmeiners nel finale: "Abbiamo rischiato su una palla dove Gatti era nell'uno contro uno, doveva essere più attento ma sono momenti di crescita. Non aver preso gol e non aver perso è importante". A proposito della parata di Szczesny su Muriel: "Straordinaria, lui è un portiere tra i primi in Europa, col Sassuolo è capitata una serata storta".