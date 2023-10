Il belga segna ancora, è il quarto gol in sei partite con la maglia della Roma. In campionato (3 centri) solo in due avevano fatto meglio al loro esordio in giallorosso in A. E solo Lautaro e Osimhen hanno numeri migliori nel 2023. "Ora serve continuare così" ha detto dopo la partita. Mou: "Dal Manchester all'Inter, Lukaku ha sempre segnato"

ROMA-FROSINONE, GLI HIGHLIGHTS