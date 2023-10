Davide Frattesi e Stefano Sensi hanno proseguito con il lavoro differenziato nella giornata di giovedì 5 ottobre, ma i due centrocampisti vanno verso il rientro in gruppo venerdì: a quel punto lo staff di Inzaghi valuterà le loro condizioni e potrebbe anche decidere di convocarli e portarli in panchina contro il Bologna sabato. Sensi non gioca dal 28 agosto a Cagliari, Frattesi si è fermato dopo il ko col Sassuolo nell'infrasettimanale

