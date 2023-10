Il sabato di Serie A si aprirà a San Siro con la sfida tra Inter e Bologna. Inzaghi recupera Frattesi e Sensi, che partiranno dalla panchina. Thuram è uscito acciaccato dal match di Champions con il Benfica ma dovrebbe partire comunque dall'inizio. Inzaghi sembrerebbe, infatti, orientato a confermare l'undici titolare visto in Europa. Un po' di ballottaggi per Thiago Motta, propenso a cambiare i terzini: in avanti ancora Zirkzee, confermato titolare Orsolini dopo il tris all'Empoli

INTER-BOLOGNA LIVE