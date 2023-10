Dove vedere Genoa-Milan in tv

La partita fra Genoa e Milan si gioca oggi, sabato 7 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Riccardo Re e Peppe Di Stefano. Appuntamento dalle ore 20 e dalle 22.40 con "L'Originale” , in studio Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Genoa e Milan

Il Milan ha vinto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Genoa (1 pareggio, 1 sconfitta), tra cui tutte le ultime tre in ordine di tempo; nel periodo per ben sette volte ha segnato almeno due gol. Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra Genoa e Milan in Serie A, ben quattro successi rossoneri e un pareggio. L’ultima vittoria del Grifone in casa contro il Diavolo in Serie A risale al 3-0 con Juric in panchina del 25 ottobre 2016 (reti di Ninkovic, autogol di Kucka e Pavoletti). In tutte le ultime nove occasioni in cui il Genoa ha raccolto almeno otto punti nelle prime sette gare di Serie A (ultima nel 2018/19) si è sempre poi salvato a fine stagione; l’ultima retrocessione con questo punteggio a questo punto del torneo risale al 1994/95. I 18 punti guadagnati nel 2023/24 sono la terza miglior partenza del Milan dopo sette partite in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: dietro solo ai 19 punti sia nel 2021/22 che nel 2003/04. Le ultime cinque sconfitte del Milan in campionato sono arrivate tutte fuori casa, da febbraio in avanti; l’ultimo ko dei rossoneri in trasferta lontano da Milano (quindi escludendo il derby) è arrivato contro una squadra ligure, sconfitta 0-2 contro lo Spezia il 13 maggio 2023. Il Genoa è – al pari dell’Inter – una delle due squadre ad aver segnato più reti in questo campionato in seguito a un recupero offensivo (tre reti a testa); i tre gol liguri in questo modo sono arrivati tutti nel corso delle ultime due gare contro Roma (due) e Udinese (uno).