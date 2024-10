Vittoria preziosissima per i viola, ne ha parlato Raffaele Palladino: "Abbiamo trovato solidità, si difende insieme e si attacca insieme. Gudmundsson è un campione, Kean è stato l'emblema di tutta la squadra. Ma il primo rigorista è Alfred...". Eroico De Gea con due rigori parati: "Una notte incredibile". E l'ex Adli: "Era speciale per me, non ho esultato per rispetto nei confronti del Milan" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

La vittoria che può svoltare la stagione della Fiorentina. Finisce 2-1 contro al Milan al Franchi, dove succede di tutto: tre rigori parati (due dall'incredibile De Gea), il vantaggio dell'ex Adli e il gol-partita di Gudmundsson dopo il pareggio di Pulisic. L'analisi di Raffaele Palladino nel post-partita: "Gudmundsson è un campione, è un giocatore molto importante per noi. È arrivato tardi a fine mercato, aveva avuto fastidi muscolari col Genoa e l’abbiamo rimesso ora in condizione. Sa giocare a calcio, è imprevedibile e si sacrifica per i compagni. Ce lo godiamo come ci godiamo queste vittorie". Parole dolci anche per Moise Kean: "Di soliti gli attaccanti vivono di gioie e si buttano giù in caso di errori. Invece dopo il rigore sbagliato lui ha continuato a lottare e dare qualità. È stato l’emblema di tutta la squadra. Sta facendo molto bene, si vede il suo strapotere fisico e può crescere ancora tanto". approfondimento Il Milan cade al Franchi: vince la Fiorentina 2-1

"Il primo rigorista è Gudmundsson, poi Kean" Applausi anche per lo spirito di squadra: "Si difende insieme e si attacca insieme. È complicato giocare contro il Milan, che ha messo in difficoltà Inter e Leverkusen. Mi è piaciuta tutta la squadra: abbiamo trovato solidità. Difendere insieme ti dà grandi valori umani. Si può e si deve migliorare. Stiamo recuperando i giocatori come Adli. Serviva una vittoria di squadra e di emozione". Infine una battuta sui rigoristi, tema che sta facendo discutere in casa Milan. "Il primo rigorista è Gudmundsson, il secondo è Kean. Ma quanto accaduto stasera fa capire la forza del gruppo. A fine partita scherzavano insieme. Tra uomini ci si parla, loro l’hanno fatto". approfondimento Fonseca: "Il rigorista è Pulisic non so perché..."

De Gea: "Notte incredibile". E Adli: "Partita speciale" Eroico David De Gea con due rigori parati: "Preferisco non parlare dei rigori, ma del lavoro che la squadra fa da mesi per regalare una notte così al Franchi. Vittoria importantissima contro una squadra forte. Lo meritano tutti per il lavoro collettivo". E l'ex Yacine Adli ha segnato il gol del provvisorio 1-0: "Per me era una partita particolare. Ho dato tanto amore a questo club, era speciale e volevo fare bene. Meritiamo i tre punti. Non ho esultato per rispetto nei loro confronti in questi due anni, per i fratelli che ho là e i tifosi. Ma sono felice di aver segnato". approfondimento Le pagelle di Fiorentina-Milan 2-1