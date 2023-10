Serie A

Stop per Toloi a causa di una lesione focale del bicipite femorale sinistro, rimediata in seguito a un trauma nel corso della partita contro lo Sporting. Problema al flessore della coscia per Pellegrini: starà fuori un mese. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra in vista dell'8^ giornata di Serie A CAGLIARI-ROMA LIVE