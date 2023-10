La coppia che si annusa e si conosce sempre meglio partita dopo partita. Il destino dell’Inter nei piedi, nelle giocate e nella naturale empatia che si è creata tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’uno che gioca per l’altro, l’intesa che cresce, i numeri che evidenziano come Simone Inzaghi abbia tra le mani due giocatori che non possono alimentare nessun rimpianto per chi è andato via visto il rendimento attuale. Nessuno in Europa ha fatto meglio di loro per gol e assist in questa prima parte di stagione. In due, hanno realizzato 12 reti e sfornato 9 assist, complessivamente hanno contribuito a 21 gol della squadra. 10 gol per Lautaro e 2 per Thuram, 2 assist per il Toro e 7 per il francese. In cima con loro la coppia dello Stoccarda Guirassy-Führich con 15 gol e 6 assist in due (21 totale come i nerazzurri); a quota 18 Kane e Sané del Bayern Monaco con 14 gol e 4 assist. Quindi la coppia del Real Madrid a 17 e a chiudere la classifica a 16 la coppia dei campioni d’Europa in carica del City Haaland-Alvarez.