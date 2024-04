Con la vittoria per 5-0 contro il Werder Brema, che ha permesso ai ragazzi di Xabi Alonso di laurearsi aritmeticamente campioni di Germania, il Bayer Leverkusen sale in testa alla classifica delle strisce di imbattibilità in Europa dal 2000 a oggi. I rossoneri arrivano a quota 43 a pari merito con la Juventus 2011/12, ma con la possibilità di migliorare ancora la statistica e guadagnare la vetta in solitaria. Ecco la top 10 delle strisce di imbattibilità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT