Sono tre i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo l'8^ giornata di Serie A. Fermati per un turno i rossoneri Maignan (espulsione diretta per "fallo grave di gioco") ed Hernandez (quinta ammonizione) che salteranno la Juventus alla ripresa del campionato. Una giornata di squalifica anche per il genoano Martinez e Maurizio Sarri, allenatore della Lazio

Una giornata di squalifica per Mike Maignan , portiere del Milan, protagonista del duro contrasto con Ekuban nel finale di Genoa-Milan. Espulsione diretta ma niente "condotta violenta", piuttosto "fallo grave di gioco" nel comunicato del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastandrea, che prevede quindi un turno di stop. Maignan salterà la Juventus come Theo Hernandez (quinta ammonizione), ma entrambi torneranno a disposizione nel turno seguente contro il Napoli.

Un turno anche a Sarri

Sempre in Genoa-Milan è stato fermato per una giornata il portiere rossoblù Josep Martinez, espulso per doppia ammonizione. Per quanto riguarda gli allenatori, un turno di stop e 10mila euro di ammenda a Maurizio Sarri "per avere, al 40' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Ammende ai club: 7mila euro al Genoa, 5mila al Torino, 3mila alla Juventus e 1.500 al Lecce.