Ibra chiama, Balotelli risponde . Dopo le dichiarazioni dell'ex campione svedese, che nel corso del 'Festival dello Sport' organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport aveva parlato tra le altre cose anche del vecchio compagno all'Inter, sottolineando come in carriera abbia sprecato tante occasioni e come non sia possibile fare un paragone tra lui e Leao, 'Supermario' non ha tardato a dire la sua. Lo ha fatto attraverso i social , postando una storia sul suo profilo Instagram . Balotelli , che oggi gioca in Turchia con l'Adana, ha pubblicato una sua foto con la Champions League vinta con l'Inter , lanciando una frecciata a Ibrahimovic: Mario ha infatti taggato Zlatan, accompagnando tutto con tre cuori .

Cosa aveva detto Ibra

Ma nello specifico, cosa aveva detto Ibrahimovic su Balotelli? Parole decise quelle dello svedese, che non ha usato mezze misure per descrivere l'ex compagno: "Quando un ragazzino può trasformare il suo futuro grazie al talento e perde le occasioni è un peccato. Lui ne ha avute tante senza sfruttarle…ha perso tutte le occasioni, questa è la verità". Infine anche un paragone tra Mario e Leao: "Non si può paragonare Leao a Balotelli - ha precisato Ibra -, quel tacco contro in Newcastle non è riuscito ma è da geni. Per quello Rafa è in campo e Balotelli in tribuna…".