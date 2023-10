La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Danilo che ha rimediato un infortunio in nazionale durante la gara del Brasile contro il Venezuela: "Valutazioni cliniche e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Lo stop del difensore non sarà inferiore ai 20 giorni

Brutte notizie in casa Juve. Massimiliano Allegri perde Danilo per almeno 20 giorni, dopo l'infortunio rimediato col Brasile nel match contro il Venezuela . "Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica ", si legge nella nota pubblicata dalla Juventus.

Gli impegni della Juve nei prossimi 20 giorni

Danilo dovrà stare ai box per almeno venti giorni. In questo periodo, la Juventus sarà impegnata nel big match di San Siro contro il Milan e non solo. Il 28 ottobre, infatti, ospiterà il Verona e il 5 novembre andrà in trasferta a Firenze. Poi l'impegno in casa contro il Cagliari prima della sosta. Il suo rientro è previsto tra la sfida contro la Fiorentina o per la gara successiva, contro i sardi.