Privo di Osimhen, Garcia punta su Simeone nel tridente con Politano e Kvaratskhelia. In mezzo tocca a Cajuste, dietro Rrahmani è recuperato ma va in panchina. Baroni si affida a Djuric, riecco Faraoni e Lazovic mentre Hien è ancora indisponibile. Verona-Napoli è in diretta alle 15 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky