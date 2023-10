Vigilia di Milan-Juve, Allegri presenta la sfida in conferenza stampa. "Vlahovic sta bene: se parte titolare però non giocherà tutta la gara. Chiesa? Devo ancora decidere se convocarlo. Se lui è sereno...". Sul caso Fagioli: "Questi mesi gli serviranno per lavorare sul campo e impegnarsi fuori dal campo. Per poi riprendere la sua carriera che è solo all'inizio"

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-JUVE