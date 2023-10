L'allenatore alla vigilia della gara casalinga col Monza annuncia l'assenza di Smalling e il rientro dello spagnolo Llorente. Poi fa il punto sugli altri infortunati e dice la sua sul caso scommesse: "Ho parlato con Zalewski ed El Shaarawy, mi fido di loro e sono tranquillo"

"Llorente e Smalling? Quello che ho capito, parlando con i medici e con qualche conoscente, è che quello di Smalling è un infortunio che provoca dolore. È difficile lavorare con il dolore e resistere, anche se è un tipo di infortunio dove qualche volta devi tornare in campo anche con il dolore. In questo caso non è un problema che può peggiorare, è più la capacità di sopportare il lavoro. Lui ha avuto questi limiti, già dalla settimana scorsa ha iniziato a lavorare senza la squadra, ieri è stato il primo giorno in cui ha lavorato con noi, ma abbiamo lavorato a bassa intensità, soprattutto a livello tattico e lo ha fatto con noi. Non sarà a disposizione". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della gara con il Monza parlando delle condizioni dei difensori infortunati. approfondimento Belotti con Lukaku: probabili di Roma-Monza

"Renato Sanches? Spero torni la prossima settimana" "Llorente invece è disponibile – prosegue Mourinho -, ha fatto con noi 3 giorni di lavoro, di cui 2 di una certa intensità. Renato Sanches e Pellegrini non ci saranno, come Abraham e Kumbulla chiaramente. Ma sono felice di aver visto Marash e Tammy aver messo piede in campo, e questo mi fa stare ottimista. Renato continua a non lavorare con la squadra, spero che settimana prossima possa tornare a lavorare con noi. Dybala si allena in campo con il preparatore”

"Lukaku cambia i numeri della squadra" "Abbiamo segnato dei gol di squadra bellissimi: se li avesse fatti un'altra squadra con un altro allenatore avrebbero avuto più scalpore - prosegue Mourinho -. A livello di costruzione e di squadra siamo più bravi rispetto allo scorso anno. Quando siamo tutti siamo una squadra che gioca meglio rispetto agli anni passati. Poi è chiaro che Lukaku cambia i numeri, dal punto di vista quantitativo, quando hai giocatori come lui ti cambia tutto". approfondimento Nessuno come Lukaku: l'impatto dei nuovi acquisti

"Scommesse? Mi fido dei miei giocatori" “Ho parlato con i miei, con Zalewski abbiamo riso un po' perché sono stato il primo a parlare con lui e non sapeva nemmeno cosa fosse uscito – ha spiegato Mou a proposito dei nomi usciti nei giorni scorsi in merito alla vicenda delle scommesse su siti illegali -. Poi ho parlato di nuovo qui con lui ed El Shaarawy. Sono felice e tranquillo. Sono un po' triste che in Portogallo c'è stata una prima pagina ‘un giocatore di Mourinho nelle scommesse sul risultato’. E' un danno all' immagine dei giocatori se poi non sono colpevoli. Loro hanno un sufficiente rapporto con me per dirmi la verità, anche se brutta – porsegue Mou -. Mi fido di loro. La Roma che di solito non fa comunicati ufficiali e se lo ha fatto è perché siamo tutti tranquilli. La situazione degli altri giocatori coinvolti? Dobbiamo aspettare la giustizia e se qualcuno sbaglia paga, di solito".