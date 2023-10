Dove vedere Verona-Napoli

La partita tra Verona e Napoli, valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 21 ottobre alle 15.00 in diretta sull’app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Verona e Napoli

Il Verona ha vinto 13 delle 60 sfide contro il Napoli in Serie A (15 pareggi, 32 sconfitte), solo contro Fiorentina e Cagliari (entrambi 14) gli scaligeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. Il Verona ha vinto solo una delle ultime 12 sfide contro il Napoli in Serie A (3 pari, 8 sconfitte): successo per 3-1 il 24 gennaio 2021. Tre degli ultimi cinque confronti tra le due formazioni sono però finiti in pareggio, incluso quello della sfida più recente (0-0 lo scorso 15 aprile). Verona e Napoli non pareggiano un match in casa degli scaligeri in Serie A dal 24 aprile 1988 (1-1 con gol di Maradona e Galia); da allora, in 13 confronti in casa dei gialloblù nel torneo, quattro successi veneti e nove vittorie dei campani. Dopo due vittorie nelle prime due partite di questo campionato, il Verona ha guadagnato solo due punti nelle successive sei gare, restando a secco di gol ben quattro volte; i gialloblù non registrano una striscia più lunga senza alcun successo in Serie A dal periodo tra settembre 2022 e gennaio 2023 (11 match in quel caso). Il Napoli ha perso l’ultimo match di campionato contro la Fiorentina e non registra due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2021 (contro Atalanta e Empoli in quel caso). Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette trasferte di campionato (4 pareggi, una sconfitta), dopo aver ottenuto otto successi fuori casa di fila in Serie A, in un parziale in cui aveva incassato una sola rete in totale. Inoltre il Napoli non ha vinto alcuna delle ultime tre gare di Serie A successive alla sosta per la Nazionale (un pareggio, 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in sei delle sette precedenti (una sconfitta); l’ultima volta che i partenopei non hanno ottenuto la vittoria in più incontri di fila di questo tipo nella competizione è stata tra settembre 2014 e settembre 2015 (cinque).