Impossibilitato a giocare, ma comunque vicino alla squadra. Nella trasferta della Juve a Milano, contro i rossoneri, c'è anche Nicolò Fagioli: il giocatore si è presentato in tribuna a San Siro, accanto a Danilo, out dal match per un infortunio subito con la Seleçao. Per il centrocampista classe 2001 è la prima apparizione pubblica dopo dopo la squalifica di 12 mesi (di cui 5 commutati in prescrizioni alternative) in seguito al patteggiamento tra i suoi legali e la Procura Federale in merito al caso scommesse.