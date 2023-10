Dove vedere Milan-Juventus

La partita tra Milan e Juve, valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 22 ottobre alle 20.45 i n diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione

I numeri di Milan e Juventus

Il Milan arriva da una serie di cinque partite senza perdere (3 vittorie, 2 pareggi) contro la Juventus in Serie A: non ne colleziona sei di fila dalla striscia di sette messa a referto tra il 1986 e il 1989 (3 vittorie, 4 pareggi); Stefano Pioli potrebbe diventare infatti il primo tecnico della storia rossonera a collezionare sei gare di fila di campionato senza perdere contro il club bianconero. Il Milan ha collezionato quattro clean sheets nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Juventus: tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 22 gare contro i bianconeri; in particolare, i rossoneri hanno chiuso con la porta inviolata le ultime tre sfide con i bianconeri in Serie A e non ne infilano quattro consecutive dal periodo 1988-1989. In otto delle ultime 11 sfide al Meazza in Serie A tra Milan e Juventus, almeno una delle due squadre non ha segnato (nelle ultime due ha mancato l’appuntamento con il gol la squadra bianconera); in questo parziale, quattro successi dei rossoneri, un pareggio, sei vittorie dei piemontesi. Il Milan - che ha vinto nel primo match di ottobre prima della sosta 1-0 contro il Genoa - nelle tre stagioni precedenti sotto la guida di Stefano Pioli ha sempre vinto le prime due partite disputate in questo mese dell’anno; nel 2022 la seconda delle due sfide fu proprio contro la Juventus (2-0 a Milano). Il Milan ha vinto sette delle prime otto gare (una sconfitta) di questo campionato e soltanto in due occasioni ha totalizzato almeno otto vittorie nelle prime nove partite di un torneo di Serie A (nel 1954/55 e nel 2021/22). Nessuna squadra ha ottenuto più clean sheets della Juventus (15, al pari del Napoli) nell’anno solare 2023 in Serie A: i bianconeri non hanno subito gol nelle ultime tre partite di campionato e non arrivano a quattro di fila dalla serie di otto collezionata tra ottobre 2022 e gennaio 2023. La Juventus è una delle sei squadre dei cinque maggiori tornei europei 2023/24 a non avere ancora subito gol su palla inattiva, insieme ad Atletico Madrid, Real Madrid, Metz, Reims e Newcastle.