Dove vedere Salernitana-Cagliari

La partita tra Salernitana e Cagliari, valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 22 ottobre alle 15.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana e Cagliari

La Salernitana non ha mai vinto nei quattro precedenti in Serie A contro il Cagliari: due vittorie dei sardi seguite da due pareggi: in tutti e quattro i confronti, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Dopo il 3-1 rossoblù a Salerno del 6 gennaio 1999 (a segno Belmonte, Macellari e doppietta di Muzzi), l’ultimo e unico altro confronto in casa dei granata tra queste due formazioni in Serie A è terminato 1-1, l’8 maggio 2022 (marcatori Verdi e Altare, in pieno recupero quest’ultimo). Soltanto cinque delle 27 formazioni (il 18.5%) che nell’era dei tre punti a vittoria hanno raccolto tre o meno punti nelle prime otto partite di un campionato di Serie A si sono poi salvate a fine stagione: Piacenza 1997/98, Venezia 1998/99, Cagliari 2005/06, Bologna 2015/16 e Crotone 2016/17. Sia per la Salernitana (tre punti nelle prime otto) che per il Cagliari (due finora) si tratta del peggior avvio della storia in un campionato di Serie A: anche con i due punti a vittoria, nè campani nè sardi hanno mai collezionato così pochi punti dopo i primi otto turni di un massimo torneo. La Salernitana arriva da tre sconfitte consecutive (senza segnare alcun gol) e non ne colleziona almeno quattro in Serie A da dicembre 2021 con Stefano Colantuono in panchina (anche in quel caso senza segnare); in generale, la squadra campana non vince in campionato dal 27 maggio 2023 (3-2 contro l’Udinese). Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 19 partite giocate in Serie A (1-0 contro il Sassuolo, il 16 aprile 2022), collezionando appena quattro pareggi e ben 14 sconfitte in questo parziale, tra cui quelle nelle ultime quattro gare in ordine di tempo. Sfida tra la squadra che ha subito più gol da palla inattiva in questa Serie A (la Salernitana, sei reti) e quella che ne ha subiti di più su azione (13, il Cagliari). In generale con 17 gol subiti (i granata) e con 16 i rossoblù (come l’Empoli) si sfidano anche due delle tre peggiori difese del campionato 2023/24.