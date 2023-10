All'Allianz Stadium riecco titolare Vlahovic: chi lo affiancherà? Kean in vantaggio su Chiesa, decisiva la rifinitura di sabato. Possibile novità Cambiaso sulla sinistra. Baroni pensa al doppio centravanti con Bonazzoli (preferito a Ngonge) insieme a Djuric con Lazovic a sostegno. Juventus-Verona è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LA CONFERENZA DI ALLEGRI