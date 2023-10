Tutti accreditano la Juve come una delle favorite per lo scudetto, ma la vittoria di Milano non è stato tanto esaltata. Ti ha stupito? McKennie può essere utile in una partita fisica in mezzo al campo?

"Può essere utile, sta facendo bene e deve tenere per tutto il campionato, questo sarebbe anche un motivo di crescita suo. Quando sei alla Juve comunque viene vista come favorita. I nostri limiti devono essere i nostri di forza: è un gruppo che ha voglia di fare, ogni singolo obiettivo viene messo al servizio della squadra e questa è la cosa più importante. A Milano non è stata una partita eccelsa dal punto di vista tecnico, ma era una grande partita. La squadra ha concesso poco, ha difeso in modo ordinato, potevamo fare più gol e su questo dobbiamo migliorare, ma è una partita che finisce a Milano. Domani è una partita completamente diversa"