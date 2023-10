Dopo le fatiche di Coppa, ci si rituffa nella corsa al primo posto in campionato. Tre squadre in un fazzoletto di punti significa continue opportunità di sorpasso e controsorpasso ma attenzione perché la decima di campionato propone scontri mica male. Lukaku torna a San Siro da avversario, il Milan va a Napoli dopo il ko di Parigi. A chiudere ci sarà una sfida molto interessante tra Lazio e Fiorentina

Dubbi, ballottaggi, probabili recuperi? Come siamo messi in vista di una lunga giornata di campionato? Per dirimere ogni tipo di questione ci rivolgiamo come sempre alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri ragazzi sono già operativi al 100% e pronti a ragguagliarci sulle ultime novità di formazione. Ecco quindi cosa filtra dai 20 ritiri di A in vista del prossimo impegno di campionato