La Roma si prepara per la sfida contro l'Inter. Spinazzola non è al top, al suo posto sulla corsia di sinistra ci sarà Zalewski. Dybala si è allenato sia ieri che oggi, sta bene, ma salterà la trasferta di Milano perchè non ha troppi minuti sulle gambe. Rimane a Trigoria ad allenarsi e lavorerà per tornare contro il Lecce: le ultime news dal nostro inviato Angelo Mangiante

VIETATI I FISCHIETTI ANTI LUKAKU