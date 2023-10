Dove vedere Lecce-Torino

La partita tra Lecce e Torino, valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 28 ottobre alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Torino

Il Lecce ha perso gli ultimi due incroci senza segnare contro il Torino in campionato; una sconfitta in più rispetto a quelle subite nei precedenti otto match (4 vittorie, 3 pareggi) contro i granata in Serie A e potrebbe subire tre ko consecutivi contro il Torino per la prima volta nel massimo torneo. Il Torino ha vinto sul campo del Lecce soltanto due volte nelle nove trasferte (4 pari, 3 sconfitte) giocate in Serie A; tuttavia uno di questi successi è arrivato proprio nel match più recente contro i salentini al Via del Mare, lo scorso 12 marzo: 0-2, grazie alle reti di Singo e Sanabria. Il Lecce ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due gare interne di campionato, dopo essere rimasto a punteggio pieno nelle prime tre (nove punti sui nove disponibili); i giallorossi hanno conquistato il 77% del bottino complessivo al Via del Mare (10 punti su 13): solo il Frosinone vanta una percentuale maggiore di punti guadagnati nei match casalinghi sul monte totale di classifica (83%, ovvero 10/12) rispetto ai salentini nella Serie A 2023/24. Dopo essere rimasto imbattuto in sette delle precedenti otto trasferte di campionato (6 vittorie, un pari, una sconfitta), il Torino ha perso le ultime due gare esterne di Serie A contro Lazio e Juventus senza trovare la via del gol (entrambe per 0-2). Il Torino non ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato e potrebbe restare a secco per più match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’ottobre e il dicembre 1991 (sei in quel caso); inoltre, nessuna squadra conta una serie aperta più lunga di gare consecutive senza gol all’attivo rispetto ai granata nella competizione: a quattro anche il Chievo (nel maggio 2019).