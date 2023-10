Garcia non cambia la squadra che ha vinto sul campo dell'Union Berlino in Champions League. Confermati Cajuste a centrocampo, con Anguissa che ha recuperato e va in panchina non avendo i 90' nelle gambe. Raspadori in attacco preferito ancora una volta a Simeone. Nel Milan Kalulu al posto dello squalificato Thiaw, il dubbio è chi fra Pobega e Musah per completare il centrocampo con Krunic e Reijnders

