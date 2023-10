Dove vedere Inter-Roma

La partita tra Inter e Roma, valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 29 ottobre alle 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Roma

L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (5 vittorie, 6 pareggi), vincendo quattro delle cinque più recenti: l’unico successo giallorosso nel periodo risale alla gara d’andata dello scorso campionato, il 1° ottobre 2022 (2-1 con i gol di Dybala e Smalling, Dimarco per i nerazzurri). La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (76) e ha realizzato più reti (293) nella sua storia in Serie A; in particolare, i nerazzurri sono rimasti senza segnare solo in una delle ultima 18 sfide contro i giallorossi in campionato. La Roma ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sei trasferte contro l’Inter in campionato (1 vittoria, 3 pari), vincendo la più recente: l’ultima volta che ha vinto due gare esterne di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra 2012 e 2013 (3-1 con Zdenek Zeman e 3-0 con Rudi Garcia). Nonostante l’Inter abbia vinto ben sette delle prime nove gare di questo campionato, non ha trovato il successo negli ultimi due appuntamenti casalinghi: sconfitta contro il Sassuolo il 27 settembre e pareggio contro il Bologna il 7 ottobre; in particolare, i nerazzurri non collezionano due “X” di fila in casa in Serie A da ottobre 2021, in quell’occasione contro Atalanta e Juventus. Dopo aver ottenuto appena un successo nelle prime sei gare di questo campionato (2 pareggi, 3 sconfitte), la Roma ha vinto tutte le tre partite più recenti in Serie A e non ottiene più vittorie di fila nella competizione da agosto 2020, con Paulo Fonseca in panchina. L’Inter ha segnato ben 24 reti a fronte di cinque subite in questa Serie A, nessuna squadra ha una differenza reti migliore nei cinque grandi campionati europei in corso: +19, come il Bayern Monaco; i nerazzurri hanno eguagliato la loro seconda miglior differenza in assoluto dopo le prime nove gare stagionali (meglio solo nel 1933/34 con +20, mentre totalizzarono un +19 anche nel 1960/61). Romelu Lukaku ha segnato otto reti nelle sue ultime nove trasferte di Serie A, mentre non è andato a segno in 10 delle ultime 13 gare giocate in campionato a San Siro. L’attaccante della Roma è il giocatore che ha registrato la più alta percentuale realizzativa con la maglia dell’Inter dal 2004/05, tra i calciatori con almeno 30 presenze in nerazzurro nel periodo: 23%.