I titolarissimi per mantenere la vetta della classifica: questa la scelta di Simone Inzaghi in vista della trasferta di Bergamo, a pochi giorni dal match di Champions col Salisburgo. Unico dubbio a centrocampo, fra Mkhitaryan e Frattesi. Scalvini ha mal dis chiena ma Gasperini è ottimista: se non recupera pronto Toloi. De Ketelaere verso la panchina

LE PROBABILI FORMAZIONI