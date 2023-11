Maurizio Sarri analizza i problemi della Lazio dopo la sconfitta di misura contro il Bologna: "Il gol subito su calcio d'inizio è frutto di clamorosa leggerezza, ma non so se dipenda dall'approccio, quello lo si nota in 10/15 minuti". Sulla difficoltà nel trovare il gol: "I numeri non mentono, sotto il profilo del possesso la squadra mi è piaciuta, ma non riusciamo a creare e segnare". Ora la Champions: "Confido nel pubblico dell'Olimpico"

BOLOGNA-LAZIO 1-0: GOL E HIGHLIGHTS